Nasralla participará en jornada de apoyo a Contreras en San Pedro Sula

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, reiteró este miércoles que el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre) “lo que está haciendo es tratando de menguar la fuerza del Partido Liberal, de Roberto Contreras, de Salvador Nasralla allá en San Pedro Sula”, con las acciones emprendidas desde el Ministerio Público.

-El presidenciable liberal asegura que a diferencia del familión, él tiene las manos limpias, así como protección de afuera de Honduras

Para el presidenciable liberal, si en meses anteriores después del escándalo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con la diputada oficialista Isis Cuéllar o bien cuando apareció en la planilla el fantasma en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), o cuando a Mario Moncada, si les hubiera presentado un requerimiento, él sería el primero en reconocer que se está aplicando la ley.

“Pero aquí no, aquí solamente es una justicia selectiva para aquel que va liderando las encuestas que son Salvador Nasralla y el Pollo (Roberto Contreras)”, reprochó el presidenciable liberal.

Nasralla reiteró su apoyo al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y adelantó que participará en la manifestación de respaldo al edil en la ciudad industrial, programada para las 6:00 de la tarde.

“Voy a tener una participación en el evento que se va realizar a partir de las 6:00 de la tarde en apoyo, porque esto es una agresión política, porque el partido Libre sabe que no gana”, dijo.

El aspirante a la presidencia aseguró que en la actualidad, fuera de las fronteras trasciende que en los terrenos de la familia presidencial en el municipio de Lepaguare, Olancho, se encontraron restos de avionetas.

Además reiteró que a diferencia del familión, él tiene las manos limpias, así como protección de afuera de Honduras. “Pienso que aquí en Honduras, lo que viene es gravísimo, el partido de gobierno es un partido conformado por gente inepta, que no quiere entregar el poder y se está adelantando a cosas que pretende hacer el 30 de noviembre”, alertó.

“Yo soy el manos limpias, yo no tengo ningún antecedente de ningún tipo. No me extrañaría que traten de inventar alguna cosa contra mí, contra mi esposa (Iroskha Elvir), no lo sé, porque eso me estoy anticipando, porque tengo las manos limpias”, afirmó. VC