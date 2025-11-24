Nasralla participa en velatorio de víctimas de accidente en Colinas, Santa Bárbara

Tegucigalpa– Conmovido hasta las lágrimas, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, asistió este lunes al velatorio de los nueve jóvenes que sufrieron un accidente y perdieron la vida cuando se dirigían a una fiesta electoral por el cierre de campaña en la alianza por la municipalidad de Colinas entre los partidos Liberal y Nacional.

Nasralla asistió a la aldea de Loma Larga en Colinas, Santa Bárbara para asistir al velatorio de los jóvenes y dar las muestras de pesar a las familias.

“Desde ayer la atmósfera ha sido triste, ver lo que ocurrió en Colinas, como estos jóvenes perdieron la vida y por eso pedí suspender mi agenda política para acompañar a esta comunidad en su duelo”, dijo Nasralla.

Iroshka Elvir y Salvador Nasralla, lloran juntos en el sepelio de las víctimas en Colinas, Santa Bárbara.

Visiblemente conmovido, con lágrimas en sus ojos, dijo sentir dolor por los fallecidos y se identificó con los momentos que están pasando, al recordar cuando él perdió a su padre.

“No quiero hablar de política, estoy aquí porque me duele esta comunidad y las familias”, reafirmó.

En Colinas, Santa Bárbara, una alianza entre los partidos Liberal y Nacional busca vencer al candidato del partido Libre en la búsqueda de obtener el gobierno local.

En la fórmula, el joven ingeniero Alex Gómez cuenta con amplio apoyo bipartidario.

El accidente se registró cuando los jóvenes de esta alianza se trasladaban a la concentración de cierre y un vehículo en el que se transportaban, provocó la muerte de nueve personas y dejó decenas de heridos y lesionados. IR