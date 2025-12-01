Nasralla optimista con primer corte de elecciones, “cuando ingresen más actas ganamos”, dice

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla manifestó este domingo que está optimista con los resultados de las elecciones generales tras que se divulgara el primer corte.

Este domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó el primer corte de los resultados electorales que aventajan al nacionalista Nasry Asfura por 24 mil puntos encima de Nasralla en la contienda presidencial.

“Yo estoy muy optimista que en las próximas horas, cuando empiece a entrar esas actas de esos lugares, ese uno por ciento que tiene adelante Tito Asfura va a cambiar”, dijo.

Señaló que en el primer corte del CNE no se incluyó actas de los departamentos de Atlántida, Comayagua y zonas urbanas de Cortés.

Nasralla afirmó que está cinco puntos por arriba de Asfura y estima que lo vencerá por 200 mil votos de diferencia.

Pidió al personal que se encuentra en mesa que cuide el voto de la planilla de diputados advirtiendo que el Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre) pueden llegar a un acuerdo negociando plazas para mantener la corrupción en el Congreso Nacional.

El candidato presidencial reveló que intervino en 60 municipios donde había alcaldes liberales para evitar la venta de credenciales al Partido Libre.

Solicitó a los liberales y personal de su campaña que estén tranquilos y esperar que arribe las actas de Atlántida, Cortés, Choluteca y Yoro.

Nasralla manifestó que hay departamentos que tienen afiliación del Partido Nacional como Lempira y La Paz, y que es producto del “voto rural” porque ingresó primero al sistema.

Acusó que Libre quiere que el próximo mandatario sea una persona que no tenga “manos limpias” y que tenga deudas del Estado.

Denunció que los resultados presentados por el CNE fueron manipulados por Libre indicando que aceptan la derrota e insinuando que está en conversaciones con el Partido Nacional. AG