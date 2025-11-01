Nasralla ofrece oportunidades para los jóvenes en gira por Lempira y Copán

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla realizó visitas políticas en Tambla, Lempira, y Florida, Copán, donde ofreció oportunidades de empleos para los jóvenes e inversión para mejorar la seguridad del país.

En el occidente de Honduras, dijo que el país necesita que los jóvenes crezcan con educación, deporte y oportunidades, no que vivan rodeados de prisiones que amenacen su futuro y sus comunidades.

“Es hora de invertir en un país donde nuestros hijos puedan soñar tranquilos, donde la paz y la esperanza sean parte de la vida diaria de todos los hondureños”, dijo luego de una caravana de vehículos.

Ahí, en Tambla, Lempira reafirmó su compromiso de trabajar cerca de la comunidad. “He estado con la gente, escuchando sus preocupaciones y compartiendo sus sueños. Es fundamental que cada elección refleje la voluntad del pueblo, eligiendo a quienes realmente lucharán por un país más justo y cercano a su gente”.

Visita a Florida

En su visita a Florida, Copán, externó que “estando cerca de mi gente, voy entendiendo sus necesidades, fortalecimos la relación y confianza con el alcalde Rember Cuestas”.

Prometió que con el acompañamiento de su esposa Iroshka y los candidatos, reafirmó el compromiso de trabajar con dedicación por un futuro mejor para la comunidad. JS