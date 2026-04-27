Nasralla: “Millones de hondureños no permitirán que partidos sigan controlando el CNE”

Tegucigalpa- El excandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, aseguró que la población hondureña ha perdido la confianza en el sistema electoral y advirtió que “millones de hondureños no permitirán que los partidos políticos sigan manejando el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Nasralla planteó en mensaje en su cuenta de X que, esa es una condición clave para que la ciudadanía vuelva a creer en el respeto a la voluntad popular en los procesos electorales del país.

En su mensaje, el también presentador de televisión cuestionó el gasto público destinado a instituciones electorales, señalando que los recursos podrían ser utilizados en necesidades básicas de la población. “¿Cuál es la obsesión de estar gastando el dinero que al pueblo le serviría para comer, si las elecciones en Honduras son cada cuatro años?”, expresó.

El dirigente fue más allá al sugerir el cierre temporal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), proponiendo que ambas instituciones se reactiven en 2028 para preparar las elecciones de 2029, lo que calificó de manera crítica como un posible nuevo fraude.

Asimismo, planteó que los actuales empleados de estos organismos podrían ser reubicados en otras instituciones del Estado.

Señalamientos sobre consejeras del CNE

Nasralla también se refirió a versiones sobre movimientos dentro del ente electoral, vinculadas a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, sobre lo conocido que solicitarían una licencia de al menos un año para asumir funciones en el exterior, con la posibilidad de regresar posteriormente a sus cargos en el CNE.

Las declaraciones surgen en medio de un ambiente de creciente debate sobre los nombramientos de nuevos funcionarios en los entes electorales y sobre la confianza en la institucionalidad electoral y la confianza ciudadana en los procesos democráticos en Honduras.LB