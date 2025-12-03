Nasralla mantiene ligera ventaja con más del 79 % de actas procesadas

Tegucigalpa – Con el 79.60 % de las actas escrutadas, equivalente a 15,245 de 19,152, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, continúa en el primer lugar de la contienda presidencial, marcando una tendencia que se consolida en el inicio del tercer día de escrutinio.

Según los datos divulgados hasta las 2.00 de la tarde de este miércoles, Nasralla acumula 1,023,359 votos, lo que representa el 40.27 % del total.

Muy cerca se mantiene el candidato del Partido Nacional, quien registra 1,007,528 votos, correspondiente al 39.64 %, diferencia que mantiene la contienda extremadamente cerrada mientras avanzan los procesos de revisión y verificación.

La diferencia entre ambos candidatos no llega a los 16 mil votos y en la medida que se dan las actualizaciones las cantidades son muy variables.

Caída del TREP generó incertidumbre

La jornada también estuvo marcada por las dificultades del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de Honduras, que permaneció caído por varias horas, mientras la población y partidos políticos reclamaban información de resultados preliminares en tiempo real.

La plataforma dejó de actualizarse y se quedó en 57.03 % de actas transmitidas, momento en el que la ventaja favorecía al nacionalista Nasry Asfura.

La interrupción generó incertidumbre en una ciudadanía que siguió de cerca la evolución de los votos, aunque las autoridades electorales aseguraron que los contratiempos no comprometen la integridad del proceso.

Una jornada electoral ampliamente celebrada

Pese a los retrasos en la transmisión de resultados, diversos sectores del país —incluyendo autoridades, observadores internacionales y organizaciones civiles— han coincidido en destacar que las elecciones del 30 de noviembre se desarrollaron como una verdadera «fiesta cívica».

La participación ciudadana fue calificada como alta, y la jornada ha sido descrita como una de las más concurridas, ordenadas y pacíficas de la historia reciente de la democracia hondureña.

A medida que avanza el escrutinio, Honduras se mantiene a la expectativa del resultado final en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

Ambos partidos en contienda mantienen la prudencia y sus equipos aseguran tener sus actas y que ganan la presidencia de la República, sin embargo, serán los resultados oficiales los que determinen el presidente electo para lo cual tienen un máximo de 30 días de acuerdo con la normativa vigente. LB