Nasralla llama a recuperar la esperanza y la coherencia en 135 aniversario del Partido Liberal

Tegucigalpa- En el marco del 135 aniversario del Partido Liberal de Honduras, el excandidato presidencial Salvador Nasralla brindó un mensaje en el que hizo un llamado a la militancia liberal y a los hondureños en general a recuperar la esperanza, la coherencia y la dignidad en la política nacional.

Nasralla afirmó que este aniversario no llega en un momento cualquiera, sino en una etapa decisiva para el país, posterior a las elecciones del 30 de noviembre de 2025, una fecha que, según dijo, marcó profundamente a Honduras.

“Millones de ciudadanos votaron con esperanza y hoy muchos sienten frustración, enojo y desconfianza. Algunos hablan de traición, otros creen que ya no vale la pena creer en los partidos políticos”, expresó.

El político aseguró que no ignora ese sentimiento, ya que hacerlo sería faltar al respeto al pueblo, pero sostuvo que cuando la ciudadanía exige coherencia no es porque haya renunciado a la esperanza, sino porque quiere recuperarla. En ese sentido, recalcó que desde las elecciones quedó claro que Honduras “despertó” y que la población ya no acepta pactos en la oscuridad. “Yo no los he hecho ni jamás los haré”, enfatizó.

135 años de huella histórica

Sobre el Partido Liberal, Nasralla señaló que llegar a 135 años no es casualidad, sino reflejo de la huella histórica que ha tenido en la construcción de libertades y en la vida democrática del país.

“El Partido Liberal no es una cúpula ni una negociación a espaldas del pueblo. Es su gente, su militancia en los barrios, pueblos y aldeas; mujeres y hombres que lo sostienen con trabajo, convicción y dignidad”, manifestó.

Reconoció que algunos liderazgos se han desviado, pero aseguró que el pueblo se impondrá con la razón, la conciencia y los valores del liberalismo. También se dirigió a los ciudadanos independientes, jóvenes y personas que no siguen colores políticos, sino principios.

“Su confianza no fue un favor, fue un mandato, y los mandatos se respetan”, subrayó.

Nasralla destacó que más de la mitad de la población no se identifica actualmente con ningún partido político, lo cual, a su criterio, no es una amenaza sino un mensaje claro: Honduras no busca etiquetas, sino liderazgos honestos, coherentes e instituciones serias.

Finalmente, sostuvo que el liberalismo debe ponerse del lado correcto de la historia si quiere tener futuro, defendiendo la libertad, la dignidad humana y la voluntad popular.

“Que este aniversario no sea solo un recuerdo del pasado, sino una decisión sobre el futuro”, concluyó, al tiempo que celebró el aniversario del “glorioso Partido Liberal”.LB