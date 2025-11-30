Nasralla llama a no volver al narcoestado ni al narcofamilión

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla llamó la noche de este sábado, a pocas horas de las elecciones generales, a no volver ni al narcoestado ni al narcofamilión.

– Los partidos Libre y Nacional se unen para protegerse entre ellos porque tienen cola larga que les pisen, declaró.

Cuestionó el pasado de narcotráfico desde 2006 a 2022, pero igualmente se pasó de 2022 al 2026 con el narcofamilión. “Salimos del narcoestado y caímos en el narcopresente. Los que se presentamos como solución nos traicionaron”, afirmó en una comparecencia en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Caviló que ambos partidos -Nacional y Libre- lo atacan tanto porque saben que ya ganó las elecciones. Cuando estos rivales se unen en los ataques para impedir que Salvador Nasralla sea presidente, eso es muy fácil de deducir, el pueblo hondureño ya decidió. “Los dos partidos le temen a Salvador Nasralla, no podemos volver al pasado del narcotráfico y tampoco a la corrupción del narcofamilión”, aseveró.

Citó que como alguna vez hizo celebre la frase: “Tenemos portero… hoy puedo decir, tenemos presidente”.

“Estamos a pocas horas de tomar la decisión más importante de nuestra nación, antes de avanzar nos encomendamos a Dios, le hemos pedido sabiduría para hablarle al pueblo con la verdad”, declaró.

Nasralla se comprometió a servir al pueblo con rectitud y honrará la tierra que Dios le entregó.

Hizo suya la frase: “Quienes no conocen su historia, está condenado a repetirla”. La historia de los robos tan cercanos, son 20 años de robos, por eso no debemos volver al pasado a cambio de nada.

Mientras el ingeniero Nasralla brindaba sus declaraciones, su esposa Iroshka Elvir sacaba de un basurero leyendas que rezaban: “Reelección ilegal”, “NarcoFamilión”, “Narcodictadura”, “Seguro Social”, “ChequeSol”, “Hospitales Móviles”, entre otros. JS