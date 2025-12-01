Nasralla llama a no abandonar las mesas electorales

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla llamó a sus militantes a permanecer vigilantes en el conteo de votos sin declararse ganador de las elecciones de este domingo 30 de noviembre.

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, el candidato liberal agradeció a Dios y a la Iglesia de Honduras por cada oración. “Sus plegarias acompañaron al país y hoy Honduras vivió una jornada electoral pacífica, resguardada y en orden”, afirmó.

Nasralla destacó en su mensaje que la voz del pueblo se expresó sin miedo, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia.

“Como hombre de fe, reconozco que nada de esto habría sido posible sin la mano de Dios sobre nuestra nación. A Él sea la gloria. A toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa, nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad”, expresó.

El aspirante a la presidencia de Honduras finaliza el mensaje abogando porque la sombra del fraude electoral no empañe la jornada electoral. VC