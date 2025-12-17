Nasralla insiste en el voto por voto tras ser descartado por el CNE

Tegucigalpa– El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla a través de sus redes sociales insistió con un conteo voto por voto de más de 19 mil actas a nivel nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), descartó un conteo voto por voto introducido por el partido Libertad y Refundación y señaló que la Ley Electoral ya establece la normativa para realizar un escrutinio especial con las actas que presenten inconsistencias.

En ese sentido, Nasralla posteo estimada abogada Ana Paola Hall confío en su amor y respeto por Honduras y su democracia.

“La demanda del pueblo hondureño es que se cuente voto por voto todas las urnas a nivel nacional pues quieren saber que su voto cuenta y que la democracia todavía vive en nuestro país”, indicó.

Agregó que han presentado impugnaciones por las 19 mil 167 actas y también en forma parcial, según el tipo de error detectado que desfiguró la voluntad popular.

“Si después de ese conteo total voto x voto sale ganador Tito Asfura, Iroshka y yo seremos los primeros en felicitarlo y aceptar su triunfo”, aseguró.

Asimismo, dijo “no tema que por aceptar ese conteo sin el acompañamiento de la representante del partido Nacional Cossette López la vayan a acusar de hacerle el juego al partido Libre como nos están injustamente acusando a mi esposa y a mí”.

Recordó que, en 2021, dijeron lo mismo de usted y de mí cuando solamente acompañamos el clamor popular para sacar del poder a JOH.

“Ni usted ni yo somos comunistas y todo el mundo lo sabe. Ambos somos demócratas y la voluntad del 70% de la población que quiere conteo voto por voto, debe prevalecer”, comentó.

Solicitó que por favor terminemos a más tardar el próximo domingo 21 de diciembre este capítulo demostrándole a todos los hondureños que su voto vale, cuente con mi apoyo para lograr ese objetivo. IR