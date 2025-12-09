Nasralla gana en el voto en el exterior tras cerrar el 100 % de actas

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el conteo del 100 % del voto en el exterior, correspondiente a 15 actas, tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Los resultados muestran una victoria contundente de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, quien obtuvo el 73.10 % de los sufragios, equivalente a 2,935 votos.

En segundo lugar, se ubicó Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional, con 16.36 % (657 votos). Mientras tanto, la aspirante del Partido Libre, Rixi Ramona Moncada Godoy, quedó en tercer lugar con 10.21 %, lo que representa 410 votos.

El proceso del voto en el exterior contó con participación de hondureños en ciudades como Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, Nueva York, San Francisco y Washington, donde se instalaron centros de votación designados.

Con este avance, el CNE anunció que iniciará ahora el escrutinio especial de las actas que presentan inconsistencias, un proceso clave para determinar el resultado definitivo de una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

Pese a los avances, el país continúa a la espera de los datos oficiales que confirmarán quién será el próximo presidente de Honduras.LB