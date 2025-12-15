Nasralla felicita a Kast por su inobjetable triunfo en Chile

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla felicitó esta noche al presidente electo de Chile, José Anronio Kast, por el inobjetable triunfo en las urnas.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast @joseantoniokast por su inobjetable triunfo de hoy 14 de diciembre en las elecciones presidenciales de Chile”, expresó Nasralla, quien tiene raíces chilenas.

Seguidamente, manifestó que “la democracia prevalece allá y la rapidez para dar los resultados el mismo día contrasta con Honduras donde ya tenemos más de dos semanas esperando para conocer el resultado de las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025”.

Finalmente, el candidato Nasralla reflexionó que “debemos aprender de las democracias como la de Chile donde no decide los gobernantes el crimen organizado y prevalece la voluntad popular. @OEA_oficial”.

La victoria de Kast, líder del Partido Republicano, apoyado por los otros candidatos de derecha y extrema derecha que no pasaron a la segunda vuelta, se lee como un voto de castigo al Gobierno del progresista Gabriel Boric, que no ha logrado solucionar las prioridades de la ciudadanía, como reducir la inseguridad.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013. JS