Nasralla exhorta a que se investigue la realidad de la denuncia de manejo irregular de fondos de campaña electoral

Tegucigalpa – El expresidenciable liberal Salvador Nasralla exhortó este lunes al Ministerio Público que investigue la realidad de los fondos de su campaña durante el proceso electoral del 2025.

A través de su cuenta de red social “X”, Nasralla manifestó que el Ministerio Público citó a la comisionada de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, para testificar sobre la denuncia de la supuesta apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Se preguntó quién de la cúpula corrupta del Partido Liberal colocó a dos operadores políticos en estos puestos públicos.

Demandó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) o la desaparecida MACCIH para que investiguen.

Bisabuelos, abuelos, padres e hijos todos sabemos quién es quién y nos conocemos desde que éramos tres millones de habitantes en Honduras, concluyó. AG