Nasralla evita a Asfura en el escenario de la Teletón 2025

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla, quien es presentador del evento Teletón 2025, evitó cruzarse con el candidato Nasry Asfura en el momento que éste llegó para hacer su acostumbrado donativo a la noble causa.

Asfura, un reconocido empresario, llegó la noche de este sábado para donar 500 mil lempiras a la obra de amor Teletón. Minutos antes Nasralla era partícipe de la animación, pero al conocer que llegaría su rival en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, decidió no coincidir en el escenario.

El presidenciable nacionalista al momento de hacer el donativo también lanzó el grito que popularizo en campaña: “activada la Rachaaaaaaaaaaa”, exclamó ante el aplauso de los asistentes.

Igualmente, el político nacionalista prometió que si Dios le concede la bendición de ser presidente, donará su todo su salario a la Teletón.

De su lado, Nasralla apareció minutos después en otro bloque presentando más artistas y donativos, e incluso bailando reggaeton con Erick Chavarría.

La Fundación Teletón Honduras 2025 tiene una meta de recaudación de 77.5 millones de lempiras (unos 2.9 millones de dólares) para atender en 2026 los seis centros de rehabilitación que opera en todo el país.

La solidaridad se fortalece cuando líderes se suman. 🤝

Agradecemos al empresario Sr. Nasry Asfura por hacerse presente en Teletón 2025 y apoyar esta gran causa.#teleton2025 #Honduras #calidez pic.twitter.com/N68awompEB — Fundación Teletón Honduras (@teletonhn_) December 14, 2025

A dos semanas de las elecciones generales de Honduras, el país aún no conoce el virtual ganador mientras se sumerge en una espiral de polémicas alrededor del lento escrutinio del ente electoral, rechazado por varios partidos políticos, con constantes parones y acusaciones de un presunto fraude, a lo que se suma este sábado un recuento especial de más de 2,000 actas con inconsistencias.

El país no conoce aún al presidente electo de los comicios generales del pasado 30 de noviembre al tener a dos candidatos al frente de los resultados preliminares con un estrecho margen: Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, por el que Trump pidió el voto, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La diferencia entre ambos apenas suma un 1 % en un conteo de votos lento que puede alargarse hasta el 30 de diciembre en base a las leyes locales que permiten dar un resultado oficial hasta 30 días después de las elecciones, mientras comienza este sábado un escrutinio especial de 2 mil 773 actas con inconsistencias. JS