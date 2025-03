Nasralla está desquiciado, no es nadie dentro del PL, es un chupa sangre del deporte: Cocoy Abudoj

Tegucigalpa – El dirigente político Jorge “Cocoy” Abudoj Frixione, quien además es el padre de Fabriola Abudoj, arremetió este viernes contra el presidenciable Salvador Nasralla. “Esta desquiciado, no es nadie dentro del Partido Liberal y un chupa sangre del deporte”, tildó.

En esos términos se refirió Abudoj Frixione, luego de la denuncia hecha por Nasralla ante lo que llamó un supuesto fraude orquestado desde el movimiento que impulsa la precandidatura de Jorge Cálix.

[LEER] Nasralla denuncia que el movimiento de Jorge Cálix planea cometer fraude electoral en su contra

“Este señor –se refiere a Nasralla– está desquiciado, ya pronto yo voy a entrar en acción porque, repito, no es liberal y el presidente del Partido Liberal (Yani Rosenthal) le debería dar pena porque él debe de consensuar y todavía no sé en qué momento se atrevieron a inscribir a alguien que le había dicho que era exconvicto, corrupto y un montón de cosas”, expresó.

El también expresidente de la Fenafuth, confesó que le dijo a su hija que no participara en el movimiento de Salvador Nasralla, “yo quiero que diga por qué se salió, a ella no la corrieron, pero ese será el segundo capítulo”.

“Cocoy” Abudoj se jactó de ser liberal de cuna, convencional en todas las citas del PL, tres veces en el CCEPL, tres veces diputado al Parlamento Centroamericano, “me cuesta un montón de dinero el Partido Liberal, millones, y a este señor qué le cuesta, ni un fresco. Dios salve a Honduras”, apuntó.

Acentuó que Salvador Nasralla lo único que hace es dividir a la enseña rojo-blanco-rojo. No revuelvan más esto porque el daño se lo hacen al partido, el problema es que este señor no es nadie dentro del partido, parece que no hay autoridad que ponga en orden a todos, reprochó.

[LEER] Es un audio falso creado con inteligencia artificial, responde Abudoj a Nasralla, “ya perdió las elecciones”, dice

“A él le interesa salir solo él de presidente, no le interesa sacar diputados”, afirmó y calificó a Nasralla como “chupa sangre del deporte”.

Explicó que el aparato biométrico no sirve para votar, sino para identificar la fotografía e la huella. “Me pregunto: ¿Dónde está el fraude? Y que la lija, pues ojalá que las compren todas en ferreterías donde las venden. El biométrico no vota, es en la papeleta donde van a votar los ciudadanos”, finalizó. JS