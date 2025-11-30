Nasralla ejerce el sufragio y llama a los jóvenes a votar para que no les usurpen su derecho

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla ejerció el sufragio esta mañana en la Escuela Honduras, en la colonia Alameda de la capital hondureña.

Al filo de las 8.50 de la mañana cumplió con el deber ciudadano del voto acompañado de su esposa Iroshka Elvir y el candidato a alcalde del Distrito Central, Eliseo Castro.

Nasralla hizo un llamado a los militares para que cumplan con la Constitución y no intimiden a la población ni impidan el libre ejercicio del sufragio.

Acompaño la denuncia de la consejera del CNE, Cossette López, quien reveló que militares retienen credenciales, toman fotografías e impiden el libre ejercicio del sufragio.

Pidió a los jóvenes salir a votar para no permitir que las papeletas sobrantes sean utilizadas por “delincuentes” que se aprovechan de las falencias del proceso electoral.

Dijo que toman nota de todos los problemas que se han suscitado en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para ofrecer un informe al final de la jornada electoral.

El presidenciable salió a la carreta del centro de votación porque dijo que tiene una agenda apretada y acompañara a votar a varios candidatos liberales en todo el país. JS