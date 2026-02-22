Nasralla dice que no habrá segunda vuelta porque al partido de gobierno no le conviene

Tegucigalpa – El expresidenciable Salvador Nasralla señaló este domingo que en Honduras no habrá segunda vuelta porque al partido de gobierno no le conviene.

Entre varias reflexiones dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe activarse previo a elecciones y no ser un órgano permanente.

“El Consejo nacional electoral CNE de Honduras sólo debe ser activado previo a las elecciones. No debe ser una entidad permanente”, acotó.

El diputado nombrado en la comisión del congreso de Honduras para hacer las reformas electorales no fue electo con votos reales entre los 23 de Francisco Morazán, lo metieron al Congreso haciendo fraude en perjuicio de mejores candidatos que tenían más bajo perfil y su primera declaración fue que no habrá segunda vuelta porque a su partido no le conviene, expuso.

A su criterio, la gran oportunidad para enderezar el rumbo se perdió el 30 de noviembre de 2025.

“Que no les extrañe que tanta corrupción y ausencia de un poder judicial independiente, sea la excusa del gigante para que HN pierda la soberanía nacional y nos empiece a administrar un país con mejor seguridad, menor corrupción y mayor disciplina”, advirtió.

No me cabe duda que no habrá reformas electorales, proclamó. (RO)