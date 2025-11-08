Nasralla dice en Alubarén que llegó el momento de cambiar la pobreza por el desarrollo

Tegucigalpa – El Municipio de Alubarén vivió una jornada llena de emoción y optimismo con la llegada del candidato presidencial, Salvador Nasralla, quien fue recibido por cientos de pobladores que se congregaron para darle la bienvenida.

El Ingeniero Salvador Nasralla estuvo acompañado por su esposa, Iroshka Elvir, el alcalde de Alubarén, José Luis Chávez, y los 23 diputados del departamento de Francisco Morazán, así como por líderes comunitarios y simpatizantes locales. Juntos compartieron con la población sus ideas y propuestas para impulsar el desarrollo local y fortalecer la representación del pueblo en todos los niveles.

Durante su intervención, Iroshka Elvir dirigió un emotivo mensaje a la comunidad de Alubarén, resaltando las cualidades personales y el compromiso del Ingeniero Salvador Nasralla.

En sus palabras, afirmó que: “Salvador es un hombre íntegro, honesto y sin ninguna mancha de corrupción, preparado para gobernar Honduras con transparencia y justicia”.

Asimismo, expresó que una de las prioridades será impulsar el desarrollo de las comunidades rurales mediante programas de apoyo directo, como los Bonos para las Mujeres y los Bonos para los Hombres Campesinos, con el propósito de brindarles recursos para trabajar la tierra, fortalecer la producción agrícola y mejorar la economía familiar.

El presidenciable Nasralla expresó con firmeza su compromiso de atender las necesidades más urgentes de las comunidades, afirmando que su administración trabajará para pavimentar las carreteras que conecten Alubarén con Tegucigalpa y Reitoca, facilitando así el desarrollo y la comunicación entre los municipios. Señaló además la importancia de fortalecer la producción agrícola, especialmente de maíz y frijoles, mediante el apoyo a los campesinos y el uso de mano de obra local de Alubarén para las obras de infraestructura.

Nasralla reconoció las dificultades que enfrenta el municipio, particularmente el alto nivel de pobreza, y enfatizó su compromiso de mejorar la educación, ampliar los servicios de salud e impulsar el acceso al internet en las zonas rurales.

“Soy un hombre técnico que sabe cómo resolver los problemas de la nación”, afirmó,

El evento concluyó con las palabras de agradecimiento del Ingeniero Salvador Nasralla hacia todos los asistentes, reconociendo el cariño y respaldo recibido por parte de la población de Alubarén y comunidades vecinas. Solo unidos y comprometidos podremos construir la Honduras que todos soñamos”, puntualizó. JS