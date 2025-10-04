Nasralla denuncia seguimiento y vigilancia de su campaña de parte del gobierno

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este viernes que el gobierno está vigilando cada paso que realiza en su campaña política.

A través de su cuenta de red social “X”, Nasralla posteó una imagen suya sacada de una cámara de seguridad para retratar que está siendo monitoreado y vigilado por el gobierno.

“Al gobierno corrupto se le escapa intencionalmente la droga en contenedores… pero no se le escapa una cámara (Foto tomada por el Gobierno de la República) para seguir mis pasos en campaña”, señaló.

Condenó que el gobierno se enfoca en monitorear sus actividades que en lugar de atrapar a los que transportan contenedores de drogas.

Nasralla indicó que Honduras merece un gobierno que persiga narcos, en lugar de perseguir a un candidato que aventaja en las encuestas a la presidenciable oficialista.

Afirmó que aventaja a Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Nasry Asfura del Partido Nacional. AG