Nasralla denuncia ralentización de ingreso de actas y anuncia que pedirá conteo de cada voto

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla denunció este viernes que la empresa encargada de la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) están ralentizando el ingreso de actas en los departamentos que sale ganador de las elecciones generales.

Cientos de actas en que la compañía ASD decide no meter al conteo y las manda a escrutinio especial, porque favorecen a @SalvaPresidente además, ralentiza el ingreso de actas de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, mientras acelera cuando entran actas rurales. Iremos al voto x voto. pic.twitter.com/P6aLz8c7Kz — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 5, 2025

A través de su cuenta de red social “X”, publicó un video que muestra irregularidades en actas que lo perjudican.

Asimismo, posteó un mensaje reclamando que la empresa “Grupo ASD” decidió no meter al conteo cientos de actas que lo favorecen y los remite a un escrutinio especial.

Además, señaló que están ralentizando el ingreso de las actas de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón; mientras aceleran las que proceden de los departamentos rurales.

Nasralla afirmó que irá contando cada voto para esclarecer el resultado de las elecciones generales y quien será el próximo presidente.

El jueves, Nasralla indicó que el 20 % de las actas que fueron escrutadas poseían inconsistencias insistieron que el sistema TREP fue intervenido. AG