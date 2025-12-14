Nasralla denuncia que están robando en el lugar donde guardan las urnas de las elecciones

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla denunció este sábado que están robando en el lugar donde están almacenadas las urnas con los votos de las elecciones generales.

– Nasralla participa esta noche en la Teletón 2025 que se trasmite por televisión y que termina a la media noche.

A través de su cuenta de X, ya que participa en el evento Teletón, el candidato acusó a los representantes del Partido Nacional de apagar las cámaras de seguridad e impedir la entrada a los miembros del Partido Liberal.

Previamente, la abogada Karla Romero interpuso una denuncia de impugnación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por incidencias en seis mil 663 juntas receptoras de votos.

Explicó que no existe coincidencia entre la cantidad de electores registrados en el dispositivo biométrico con las actas de cierra.

Romero pidió que debe abrirse las maletas electorales para que sean escrutadas. AG