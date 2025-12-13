Nasralla denuncia que en Lempira, Olancho, FM, El Paraíso y Santa Bárbara fue donde hubo mayores fraudes electorales

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla señaló que en Lempira, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Santa Bárbara son los departamentos donde hubo mayores casos de fraude electoral.

A través de su cuenta de red social “X”, confirmó que recibió a las 5:00 de la tarde 19 mil 143 actas de un total de 19 mil 167 de las elecciones del 30 de noviembre.

Reiteró su solicitud legal que el conteo voto por voto sea abierto en las urnas donde hubo ausencia o biometría parcial que es un 93 % de su totalidad.

Sostuvo que las irregularidades en las urnas equivalen una desviación atípica en la diferencia de los votos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

“En las actas que tienen más votos nulos que la diferencia entre los dos candidatos que disputamos la presidencia de Honduras. Lempira, Olancho, Francisco Morazán, El Paraiso y Santa Bárbara son los departamentos en los que nos hicieron más fraude”, posteó.

En la misma publicación hay un video donde el presidenciable manifestó que El Paraíso y Lempira son departamentos conflictivos.

Desglosó que falta recibir un acta en la ciudad de San Pedro Sula, una en Yamaranguila, dos en Olanchito, seis en Santa Bárbara, dos en Gualala, una en Naranjito, dos en San Pedro de Zacapa, una en Colón y otros. AG