Nasralla denuncia “extorsión política” desde el oficialismo y exige sustitución de Ana Paola Hall en el CNE

Tegucigalpa – Desde Estados Unidos, donde asegura haber sostenido reuniones para atraer inversiones a Honduras, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, lanzó acusaciones contra altos funcionarios del gobierno y del Congreso Nacional, a quienes señaló de ejercer “extorsión política” en el marco de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Nasralla afirmó que tanto la presidenta Xiomara Castro como la candidata Rixi Moncada, están “chantajeando” al Partido Liberal para condicionar la sustitución de la consejera Ana Paola Hall. Realizando una analogía con el deporte dijo “Yo lo único que estoy pidiendo es un cambio como el de un jugador lastimado en un partido de fútbol. En este caso, la doctora Hall está lastimada psicológicamente por los insultos que ha recibido. Ella quiere salir, y yo pido que su lugar lo ocupe Jhosy Toscano para garantizar elecciones limpias”, expresó el candidato presidencial.

Según Nasralla, la petición ha sido utilizada por el oficialismo como un mecanismo de presión: “Ellos aprovechan esta sustitución como si fuera una extorsión, al estilo de lo que pasa en las pulperías, en los buses o taxis. Pero con Salvador Nasralla, ese tipo de extorsión se va a acabar”, sentenció.

“Esto no es un trueque, es un derecho legal”

Nasralla insistió en que la ley es clara al establecer que una sustitución de consejero en el CNE requiere el voto de diputados, sin necesidad de negociaciones políticas. “Esto no es un juego. Esto no es un trueque. Ya está aprobado lo que debía hacerse desde el 15 de junio, y ahora vienen con nuevos sistemas que no aceptamos. El futuro de Honduras está en juego”, expresó.

Informó que los encargados de plantear formalmente la solicitud de sustitución ante el Congreso son los abogados Maribel Espinoza y Arístides Mejía, y reiteró que la participación de Toscano es clave para asegurar transparencia en las próximas elecciones.

Rechazo a Smartmatic y llamado a observación internacional

El presidenciable liberal también cuestionó a la empresa Smartmatic, una de las oferentes para manejar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). “Smartmatic es una empresa corrupta, cuyo dueño es venezolano. No la queremos. Queremos una compañía nueva, limpia, y supervisión internacional neutral”, dijo Nasralla.

Recordó que este martes 29 de julio vence el plazo para adjudicar el contrato del TREP, y denunció que el proceso ha sido entorpecido “por gente con intereses que solo buscan ponerle trabas a la elección”.

“No quieren dejar entrar a los limpios”

Finalmente, Nasralla aseguró que tanto él como Toscano han sido marginados del proceso por representar una amenaza. “No quieren dejar entrar a Johsy Toscano, como no han querido dejar entrar a Salvador Nasralla, porque quieren seguir robando, quieren mantener al pueblo pobre. Estoy buscando inversiones en Estados Unidos, Europa y Asia para que la gente pueda trabajar y comer”, concluyó.

La situación en torno al CNE y el sistema electoral hondureño sigue siendo uno de los puntos más delicados a medida que se acercan los comicios generales de 2025, mientras los partidos se acusan mutuamente de manipulación, bloqueos y falta de voluntad para garantizar un proceso electoral confiable.LB