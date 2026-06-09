Nasralla debe aclarar ante el MP o someterse a una investigación profunda por presuntas irregularidades en fondos de campaña: ASJ

Tegucigalpa – El director de Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, señaló que el expresidenciable liberal Salvador Nasralla debe aclarar ante el Ministerio Público o someterse a una investigación profunda por presunta irregularidades en el manejo de fondos de la campaña electoral.

“Hay dos escenarios: Nasralla que está siendo sujeto de investigación producto del desarrollo de la campaña electoral acredita y aclara cada uno de estos puntos por un potencial riesgo de financiamiento irregular”, dijo Aguilar.

Añadió que el otro escenario es que el Ministerio Público realice una investigación más profunda pueda acreditar si existió una irregularidad en el manejo de fondos de campaña de Nasralla.

Comentó que el ente acusador del Estado tiene la atribución de generar investigaciones cuando lo considere necesario por alguna situación que está al margen de la ley o hay algún camino irregular.

Sostuvo que cualquier ciudadano hondureño puede ser investigado por el MP cuando hay una situación al margen de la ley.

No obstante, remarcó que hay muchos casos y sanciones que ha impuesto la Unidad de Política Limpia a candidatos, pero están sin valor y efecto porque no se ha hecho efectivas.

Señaló que si Nasralla tiene toda la documentación clara, tendrá la oportunidad de dilucidar cada duda en la investigación. AG