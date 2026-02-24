Nasralla cuestiona que a cúpula del PL no le interesa gobernar, solo ser un apéndice del Partido Nacional

Tegucigalpa – El expresidenciable Salvador Nasralla criticó este martes que la cúpula del Partido Liberal nunca le ha interesado gobernar Honduras, sino ser apéndice del Partido Nacional.

“Se perdió como partido la oportunidad de gobernar Honduras, demostró que no le interesa ganar Honduras, demostró que es un apéndice del Partido Nacional, que no está interesado en mejorar la calidad de vida de las personas, sino que su cúpula está interesada en continuar con cuotas de poder para seguir viviendo bien en perjuicio de la mayoría”, declaró Nasralla.

El político liberal compareció este martes en el programa “Doble Vía” de la emisora Radio América, donde comentó que el problema de los liberales es de corrupción porque es manejada por grupos corruptos.

Manifestó que entendió que en el Partido Liberal hay un ala que la maneja el expresidente Carlos Flores (1998-2002) y otra que la dirige Yani Rosenthal, pero que la diferencia “es que una es menos corrupta que la otra”.

Nasralla indicó que el Partido Liberal está mal acostumbrado a ser bisagra de los nacionalistas.

Sostuvo que la única alternativa para llegar a gobernar Honduras era a través de uno de los tres partidos políticos que son dueños del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Acusó que una parte corrupta de la cúpula del Partido Liberal que maneja el CNE decidió otorgarles el triunfo a los nacionalistas a cambio de dinero, embajadas, posiciones, contratos y otras cosas.

Consideró que mientras el CNE siga siendo manejado por los tres principales partidos políticos, no habrá democracia en Honduras.

El presentador de la televisión afirmó que los tres partidos políticos no están exentos de casos de corrupción que los salpica, pero aceptó unirse a los liberales, pese a las críticas que realizó en el pasado, porque ocupa integrar una institución política que maneje el CNE.

En cuanto al Partido Libertad y Refundación (Libre), opinó que no entendió el momento en el proceso electoral del 2021 cuando Estados Unidos le permitió gobernar.

Puntualizó que el Partido Libre se enemistó con EEUU porque no le cumplió los dictámenes de EEUU de un cogobierno.

Por otro lado, ironizó que quiere que el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, sea el candidato presidencial, pero que debe llevar los intereses de la cúpula y unirse al Partido Nacional.

Denunció que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, cometieron un delito al permitir la inscripción de Jorge Cálix como diputado del Congreso Nacional pese a no participar en los comicios generales.

Para eso, indicó que el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, y el actual subprocurador general, José Francisco Quiroz, firmaron una nota, sin consultar al resto de la junta directiva, solicitando al CNE para que Cálix fuera congresista.

Expresó su preocupación en el caso que EEUU decida sacar de Comayagua la base de Palmerola y la traslade hacia El Salvador debido a la percepción de seguridad y corrupción en el vecino país. AG