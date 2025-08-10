Nasralla continua con su campaña política en El Progreso

El Progreso – El presidenciable liberal Salvador Nasralla realizó este sábado un evento en la ciudad de El Progreso para continuar con su campaña política de cara a las elecciones generales.

Estuvo acompañado de su esposa y diputada Iroshka Elvir, el alcalde Alexander López y fue recibido por centenares de simpatizantes liberales.

Asimismo, estuvo presenta la diputada Maribel Espinoza que representa el departamento de Yoro y fue una de las rivales de Nasralla por la candidatura presidencial liberal.

También estuvo presente el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, y el exdiputado Darío Banegas.

Nasralla señaló que el Valle de Sula, El Progreso y el departamento de Santa Bárbara son las zonas que representan el 61% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

Vamos a hacer las obras que por años han sido olvidadas y construiremos el futuro que nuestra gente merece, exclamó. AG