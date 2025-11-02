Nasralla continúa con su campaña electoral en Tambla, Lempira

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla recorrió este sábado el municipio de Tambla en el departamento de Lempira, como parte de su campaña de cara a las elecciones generales.

Estuvo acompañado de su candidato a alcalde en Tambla, Cristian Serrano.

Afirmó que su compromiso de ser electo como mandatario es trabajar por una Honduras segura, justa y llena de oportunidades.

Nasralla señaló que en el evento también estuvieron presente personas de municipios como de Guarita, San Juan Guarita, Tomalá, Cololaca, La Virtud y Valladolid.