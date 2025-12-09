Nasralla confía que con el escrutinio especial de actas con inconsistencias repuntará por la presidencia

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla confió que a partir del miércoles 10 de diciembre variará la votación cuando se realiza el escrutinio especial de actas con inconsistencias de las elecciones generales.

“Ese 97 % es un número que va a variar a partir del miércoles, que no hagan canto de sirena porque cuando se revise voto por voto la cosa va a cambiar”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Actualmente, la diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla por más de 1 % por la carrera a la presidencia de Honduras.

Sin embargo, Nasralla manifestó que existen más de 505 mil votos que serán sometidos a un escrutinio especial a partir del miércoles y que reflejará los votos a su favor.

Acusó al Partido Nacional de inflar actas a su favor en los departamentos de Lempira e Intibucá, afirmando que hubo un comportamiento irregular en lugares donde no hubo biometría.

Añadió que impugnará algunos resultados y que esperará el voto en el exterior, donde asegura que posee una diferencia de cuatro mil votos por encima del Partido Nacional.

Nasralla no descartó que el Partido Nacional tenga un algoritmo que lo perjudique señalando que los resultados tan estrechos no corresponden a la realidad.

Por otro lado, denunció que el Partido Nacional hizo lobby en Estados Unidos para ensuciar su imagen en las elecciones generales, pero que las personas saben que él no ha cometido un acto ilícito.

Sobre la denuncia de aliarse con el Partido Libertad y Refundación (Libre), contestó que fue para derrotar al Partido Nacional que estaba salpicado de corrupción, y que no tuvo fondos públicos cuando fue designado presidencial. AG