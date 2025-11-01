Nasralla califica instalación de la comisión permanente en el CN como un intento del oficialismo de burlar a la democracia

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla señaló este sábado que la instalación de la comisión permanente en el Congreso Nacional es el intento del oficialismo de burlar la democracia.

A través de su cuenta de red social “X”, Nasralla posteó una declaratoria sobre la reacción de la instalación por segunda ocasión de una comisión permanente en esta administración del Congreso Nacional.

Rechazó la instalación de la comisión permanente para controlar el Congreso Nacional, y la calificó como una maniobra de golpe a la institucionalidad y una falta de respeto a la población hondureña.

Añadió que la voluntad del pueblo se ejerce con un Congreso Nacional en pleno, “no con una comisión reducida que legisle entre sombras”.

Honduras no necesita de pactos a puerta cerrada, sino que necesita transparencia, control y equilibrio de poderes, puntualizó.

Nasralla enfatizó que ningún partido político tiene derecho a apropiarse del Congreso Nacional, que la ley no debe manipularse ni acomodar la Constitución de la República.

Aseveró que el Congreso Nacional le pertenece a todos los hondureños y que no permitirá que la cierre para imponer intereses partidarios.

“La democracia no se negocia, se defiende, y la voy a defender con la voz, la verdad y con la fuerza del pueblo”, remarcó.

Finalmente, concluyó que la voluntad de unos pocos no puede pesar más que la razón y la decisión de la mayoría.

En una jugada que agudiza la crisis política en el poder Legislativo, y en el país en general la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis Rolando Redondo Guifarro, designó e instaló la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Según resolución firmada el 31 de octubre y que entra en vigencia este 1 de noviembre de 2025. La medida se produjo pese a una autoconvocatoria promovida por diputados de la oposición que buscaban sesionar y evitar precisamente la conformación de ese órgano. AG