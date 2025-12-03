Nasralla aventaja a Asfura por 0.79 % con 78 % escrutado

Tegucigalpa – El presidenciable liberal, Salvador Nasralla aventaja a su contrincante del Partido Nacional, Nasry Asfura por 0.79 % en una competencia al estilo de ‘foto finish’ por la presidencia de Honduras para el periodo 2026-2030.

– La diferencia hasta la medianoche era de un poco más de 17 mil votos de Nasralla sobre Asfura.

Hasta el filo de las 12.30 de la medianoche, Nasralla obtenía 1 millón 001 mil 823 votos (40.35 %) sobre los 982 mil 367 (39.56 %) de Asfura con 14 mil 902 actas (77.81 %) de un total de 19 mil 152.

Después de superar los inconvenientes del sistema de divulgación de resultados, el Consejo Nacional Electoral (CNE), restauró el sitio en línea para ofrecer el recuento de los datos en los tres niveles electivos.

Al filo de la 1.30 de la tarde de este martes, después de estar caído el sitio de los resultados, la información de las actas ha ido transcurriendo de forma fluida, lo que ha devuelto la confianza de la población ávida de conocer quien gobernará al país en los próximos cuatro años.

La única verdad irrefutable es que el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) tuvo una estrepitosa caída al situarse en el tercer lugar con apenas el 19 % de las preferencias en el nivel electivo presidencial.

(LEER) Nasralla solicita plena transparencia y la publicación urgente de la totalidad de las actas electorales

Las elecciones del 30 de noviembre se desarrollaron en un ambiente de alta participación y civismo, siendo catalogadas por autoridades y observadores como una de las jornadas electorales más concurridas y ordenadas de la historia reciente de la democracia hondureña. La falta de transmisión de resultados en las primeras horas generó incertidumbre ciudadana.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de Honduras, cuya función era informar de manera preliminar los resultados para así bajar las tensiones, finalizó con el 57,03 % de las actas transmitidas. En ese momento la ventaja era para el nacionalista Nasry Asfura.

Para que el ente electoral dé a conocer los resultados finales del pasado domingo, tiene 30 días, aunque si el recuento en su página web los procesa en menor tiempo, el informe oficial declarando finalizado el proceso electoral se podría conocer antes de la Navidad.

MOE-UE destaca elecciones pacíficas

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Honduras señaló este martes que el proceso electoral 2025 estuvo marcado por grave crisis institucional que contrastó con una jornada electoral bien organizada y pacífica.

En su declaración preliminar sobre la observación de las elecciones generales del 30 de noviembre, el jefe de la MOE-UE, Francisco Assis expresó su respaldo a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López por su trabajo para garantizar la transparencia del proceso. En cambio dijo que a su compañero de pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, no lo respaldan por incidentes como el ocurrido este mediodía.

La declaración realizada este día es un análisis preliminar del periodo previo a las elecciones y del día de las votaciones, observado en todos los departamentos del país por 138 observadores de 26 Estados miembros de la UE, además de Noruega y Canadá, que visitaron 414 mesas electorales para observar la votación, y 45 mesas para el recuento.

De su lado, el consorcio Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25) presentó su Informe Preliminar sobre la jornada electoral presidencial del 30 de noviembre de 2025. Entre sus principales conclusiones es que el proceso electoral cumple con los estándares internacionales, además de una alta participación de la ciudadanía.

OEH2025 es un consorcio de participación ciudadana que realizó una observación de alcance integral, independiente, representativa y basada en evidencia. La iniciativa contó con más de 1,100 observadores, coordinadores y digitadores que contribuyeron directamente a la integridad de las elecciones y al fortalecimiento de la democracia. JS