Nasralla asegura que no se permitirá comisión permanente en CN y denuncia abusos en FF.AA.

Tegucigalpa- El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, advirtió este jueves sobre lo que calificó como un intento del Partido Libertad y Refundación (Libre) de controlar el proceso electoral a través del Congreso Nacional y el aparato militar del Estado.

Nasralla denunció que existe una pretensión de mantener una comisión permanente integrada por nueve personas del partido Libre en funciones dentro del Congreso al momento de las elecciones generales. “Eso no ha pasado nunca en la historia moderna de nuestro país. No lo vamos a permitir. Están ensuciando el proceso”, manifestó el presidenciable liberal.

Asimismo, señaló que se está amenazando a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López y acusó al oficialismo de inventar conversaciones falsas utilizando inteligencia artificial.

El también líder político cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas y reveló que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosvelth Hernández, sostuvo una reunión con sus principales colaboradores para exigirles “lealtad al gobierno”.

“Eso no es lo que dice la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas ni la Constitución de la República. Por lo tanto, el general Roosvelth está violando la ley”, afirmó Nasralla, quien aseguró tener informes sobre oficiales que han sido presionados e incluso se les ha castigado haciendo “culucas”.

El general puede estar dirigiendo, pero no representa a la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas están totalmente burladas; es como si no existieran. Se convirtieron en un brazo del gobierno actual”, añadió.

Nasralla concluyó su declaración subrayando que confía en las Fuerzas Armadas como institución, pero no en quienes actualmente la dirigen.LB