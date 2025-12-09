Nasralla denuncia “fraude monumental”, resultados de JRV fueron reescritos y escrutinio especial está arreglado

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla reiteró su denuncia de un «fraude monumental», aseguró que todos los resultados que se envió desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) fueron reescritos, “lo que se envió no es lo que se transmitió”, dijo.

– El CCEPL tomará la decisión si los liberales se van a las calles.

Nasralla dijo que esta noche demostrará cómo se realizó esta acción fraudulenta con al menos 11 mil actas electorales.

“Esto no es una teoría, se desactivaron los candados de validación”, reclamó al señalar que solo el escrutinio físico y manual de las actas dejará claridad de las elecciones ya que las fallas del TREP administrada por la empresa ASD demuestra que las vulnerabilidades comprometieron los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.

“El propio CNE confirmó que un técnico del proveedor ASD accedió a credenciales privilegiadas y las entregó desde un despacho interno del órgano electoral”, refirió Nasralla ante decenas de militantes liberales que llegaron a respaldar en la sede del Partido Liberal y que pedían irse a las calles.

Sin embargo, dijo que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) se reunirá este día para determinar si se van a las calles.

El presidenciable indicó que aparecieron mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos, registros que no debieron entrar al sistema si el sistema no hubiera estado técnicamente débil, y que tampoco existió trazabilidad. El PL no tuvo acceso a credenciales internas, reclamó.

Nasralla denunció que “el escrutinio especial está arreglado ya que el Partido Nacional tiene el control de la empresa ASD”. VC