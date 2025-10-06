Nasralla anuncia demanda internacional contra vicecanciller Torres

Tegucigalpa – El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla anunció una demanda internacional contra el vicecanciller Gerardo Torres por difamación y uso político de video con una menor.

“Gerardo Torres es un delincuente, le va costar muchísimo salir del hoyo en que se metió porque viene una demanda internacional contra él”, informó el presidenciable.

Nasralla agregó que la publicación que hizo el funcionario es gravísima contra la menor de edad al ser incluida en el debate político.

El vicecanciller Torres, directivo del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) comparó al aspirante con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. PD