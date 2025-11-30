Nasralla anticipa que obtendrá más del 50 % de los votos y pide al CNE extender la elección

Tegucigalpa – El presidenciable liberal, Salvador Nasralla auguró que obtendrá más del 50 % de los votos en estas elecciones generales, además hizo un llamado a la consejera del CNE, Ana Paola Hall para que extienda la elección en las urnas donde se abrió tarde.

Nasralla denunció que en muchas urnas se está dilatando el proceso de votación con el objetivo de desincentivar a la población para que se retire de la fila.

Dijo que del millón de votos que anunció el CNE a media jornada electoral, 600 mil le corresponden y el resto se lo dividen los dos otros candidatos.

“Invito a que sigan votando, ya se sabe que voy a ganar 3-1, pero los ladrones están a la orden del día. Si quedan papeletas vacías las pueden llenar los comunistas”, señaló.

El presidenciable liberal se trasladó desde El Progreso hacia San Pedro Sula para acompañar al alcalde Roberto Contreras a su centro de votación.

Declaró que planifica junto al edil Contreras el lugar en el que saldrán a celebrar la victoria en horas de la noche de este domingo. JS