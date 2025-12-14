Nasralla ahora denuncia que hubo trampa en 14 mil actas del nivel presidencial

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla denunció este domingo que en más de 14 mil actas a nivel presidencial de las elecciones generales hubo trampa.

Posteó en su cuenta de red social “X” exigiendo que se aplique la figura del “voto por voto” y se revisa cada una de ellas, especialmente en las urnas que denuncian que hicieron fraude.

Cabe recordar que el total de actas a nivel presidencial es de 19 mil 167, es decir, que Nasralla denuncia que hubo fraude en la mayoría.

“Si no lo hacen, los votantes de Honduras y el mundo sabrán que las elecciones de Honduras no las decide el pueblo con su voto sino el crimen organizado que gobernó de 2010 a 2022”, advirtió.

En su publicación, Nasralla etiquetó a las misiones de observación electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental de EEUU y la misión internacional de observación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). AG