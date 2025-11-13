Nasralla agradece pronunciamiento de EEUU por amenazas de atentado contra la democracia de Honduras

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla respaldó este jueves el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos sobre el riesgo con el que se ha desarrollado el proceso electoral en Honduras.

Mediante su cuenta de red social “X”, agradeció el pronunciamiento del subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, sobre la advertencia que el país de las “barras y las estrellas” responderá ante cualquier atentado contra las elecciones generales.

(LEER): Alerta diplomática: Washington señala riesgos claves en el proceso electoral hondureño

Señaló que EEUU es el principal aliado comercial histórico de Honduras, y agradece su interés ante los acontecimientos antidemocráticos.

Nasralla denunció que el actual gobierno ha tenido en cuatro años de administración ha sido un fracaso enfocado en violar la Constitución de la República y que deja a los hondureños en pobreza extrema y racionamiento.

Landau advirtió que EEUU está preocupado por el hemisferio occidental y que responderá con “rapidez y firmeza” a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras. AG