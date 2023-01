Nancy Pelosi, la mujer más poderosa de EEUU hasta el 3 de enero, deja de ser la presidenta de la Cámara de Representantes

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM) – Especial para “La Tribuna” y “Proceso Digital” de Tegucigalpa y “El País” de San Pedro Sula

Mano a mano periodístico entre dos veteranos que saben de lo que hablan

AGM: Jacobo, vamos analizar hoy un tema muy destacable de la política norteamericana: la demócrata Nancy Pelosi, ha dejado de ser, el martes pasado, la Presidenta de la Cámara de Representantes no por su edad (82 años), pero sí porque su partido perdió la mayoría en el Congreso en las pasadas elecciones de medio término. Pero ahora seguirá dando leña a los republicanos, como simple congresista por California. Ha sido la mujer más poderosa de EEUU y la segunda figura política de poder, solo detrás del presidente, Joe Biden y desde hace más de dos años, de Donald Trump.

JG: Agreguemos a tu primer párrafo que Nancy Pelosi fue la primera mujer en toda la historia del Congreso de los Estados Unidos en presidir la Cámara de Representantes (“Speaker of the House”) del 2007 al 2011 y, nuevamente del 2019 al 3 de enero del 2023).

AGM: Pelosi será recordada, creo, por hacerle la vida imposible al expresidente republicano Donald Trump en sus cuatro años de mandato (20 de enero 2017 al 20 de enero de 2021). Y fue antológico y ya histórico lo que hizo al final del discurso del Estado de la Nación del 2020 de Trump en la Cámara de Representantes.

Mientras los congresistas republicanos aplaudían a rabiar, Pelosi detrás en el sillón presidencial, rompía dramáticamente una copia del discurso de Trump y la televisión la enfocaba a ella y no al entonces presidente. “Era lo más cortés que podía hacer de un discurso tan sucio”, comentaba después Pelosi.

2-Nancy Pelosi rompe una copia del discurso de Donald Trump, tras leer el presidente el informe del Estado de la Unión. (Foto Samuel Curum-EPA-EFE).

AGM: Jacobo, ¿Qué otra escena recuerdas de Pelosi para dejar mal parado a Trump?

JG: En una ocasión que ella y otros líderes del Congreso fueron a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Trump y miembros de su gabinete, llegó un momento que a ella no le pareció lo que el mandatario venía diciendo y se levantó de la mesa y salió de la reunión, sin regresar.

AGM: Bueno, también incordiaba al actual presidente Joe Biden. ¿Te recuerdas cuando desobedeció las órdenes de la Casa Blanca de no viajar oficialmente a Taiwán en plena crisis entre Estados Unidos y China? Viajó a Taipéi, la capital de Taiwán, sin importarle las consecuencias, que fueron graves, entre Pekín y Washington.

JG: Como titular del poder legislativo, ella no está obligada a tomar órdenes del presidente de la nación, pero se le puede solicitar o recomendar que conviene hacer o no, con sus debida explicaciones. Nancy Pelosi oyó al presidente, pero decidió que era importante que fuese a Taiwán como una señal de apoyo del Congreso. El presidente de China, Xi Jinping, sigue insistiendo que Taiwán pertenece a China y últimamente ha estado enviando aviones y buques de guerra para llevar a cabo ejercicios militares en los alrededores de áreas taiwanesas. También vale la pena señalar que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con China, pero no con Taiwán.

AGM: Jacobo, tú la habrás conocido personalmente en tus años de corresponsal de la CNN EN ESPAÑOL en Washington. ¿Cómo crees que será recordada?

JG: En varias ocasiones le pude hacer preguntas a Nancy Pelosi en sus frecuentes visitas a la Casa Blanca y también en algunas ocasiones cuando yo visitaba el Congreso y siempre tuve la impresión que era sumamente inteligente y que verdaderamente sabía manejar la política y temas nacionales y globales. También se le conocerá que supo manejar sumamente bien a sus miembros de su partido, como también era hábil negociando con los republicanos de su cámara legislativa.

Nancy Pelosi discute con Trump en una reunión en la Casa Blanca, tras haberla calificado el presidente de ser una política de «tercera clase». ( Cortesía White House Photo).

AGM: Hablemos de los problemas que tiene el Partido Republicano en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes, bajo el mandato ahora de los republicanos, tras haber perdido el control del Senado a los demócratas. ¿Es de esperar que ahora los republicanos, en la Cámara de Representantes, irán contra Biden y, especialmente, a investigar a su hijo díscolo Hunter Biden, por sus dudosas operaciones financieras?

JG: Se sabe desde tiempo atrás que los congresistas republicanos de la cámara baja cancelarán del todo a esa comisión que por tanto tiempo ha investigado al expresidente Trump y a su entorno cercano sobre su participación directa en el asalto del Congreso el 6 de enero del 2021. Y en toda una serie de violaciones a leyes federales y estatales, tratando de violar la Constitución de que ilegalmente declararan a Trump como ganador de los comicios presidenciales de noviembre del 2020 cuando el verdadero y legítimo vencedor fue Joe Biden, que logró 306 votos electorales mientras que Donald Trump sacó 232. Son necesarios 270 para ganar.

AGM: ¿Qué efecto tú crees que podría tener, en perjuicio del Partido Republicano, los “chanchullos biográficos” de uno de sus nuevos congresistas, George Santos, hijo de inmigrantes brasileños?

JG: Eso se ha convertido en una “papa caliente” para los republicanos. George Santos, que ganó sus elecciones para congresista del Estado de Nueva York, mintió a diestra y siniestra sobre casi todos los temas que utilizaba durante su campaña. Usaba sus constantes falsedades sobre sus récords como estudiante en escuelas y universidades, en las que nunca fue alumno. También se valió de las mentiras que dijo en cuanto a su estado financiero. Veremos que terminan haciendo los republicanos del Congreso para evitar que Santos manche severamente a su agrupación política.

JACOBO GOLDSTEIN: Con 58 años de periodismo activo en radio, televisión y en la prensa escrita, desde 1980 ha sido corresponsal de la CNN EN ESPAÑOL, el diario La Tribuna, Radio HRN Y Radio América de Honduras en Washington, en la Casa Blanca y en todo Estados Unidos. Sigue colaborando con La Tribuna, Radio América, CNN en ESPANOL, la Z92 de Miami, y numerosas emisoras de radio de Estados Unidos y de América Latina.

ALBERTO GARCÍA MARRDER: Fue corresponsal de la Agencia española de Noticias EFE en Londres, Washington, Belfast, Praga, Nueva York, Houston, Panamá, Islas Malvinas, Tegucigalpa, Santiago de Cuba y Miami durante 40 años. Y subdirector para Internacional en la central de la Agencia EFE en Madrid y director desde Miami, de su servicio en inglés, con sedes también en Manila y Madrid. Publica desde hace 15 años un artículo-reportaje semanal en el portal Proceso Digital.