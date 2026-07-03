Nagelsmann dimite como entrenador de la selección alemana, que espera ahora a Klopp

Berlín – Julian Nagelsmann ha dimitido como entrenador de la selección alemana tras el fracaso de la ‘Mannschaft’ en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que también señaló que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp.

El extécnico del Borusia Dortmund y Liverpool, actualmente director global de fútbol de Red Bull, ya ha manifestado su disposición inicial a asumir el cargo.

«Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional», señaló la federación en un comunicado.

Según la DFB, el propio Nagelsmann había solicitado la víspera durante una conversación confidencial con la dirección de la federación ser relevado de sus funciones «tras el decepcionante desarrollo» del Mundial, en el que Alemania quedó apeada en los dieciseisavos de final tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La federación indicó además que, «en cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp», quien, según el organismo, «ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo».

El alemán de 59 años es la primera opción de la DFB pero tiene hasta 2029 un contrato con Red Bull.

Nagelsmann aún había manifestado tras la derrota contra Paraguay su deseo de seguir al frente del equipo alemán, con el que tenía un contrato hasta la Eurocopa de 2028, pero la presión para que dimitiera fue demasiado grande tras la avalancha de críticas de casi todos los espectros de la sociedad al desempeño de la selección en el Mundial que concluye el próximo 19 de julio.

El entrenador de 38 años indicó en el comunicado de la DFB que la decisión de dimitir «ha sido cualquier cosa menos fácil».

«Mi principal objetivo siempre fue el éxito del equipo. Después de una decepción tan dura, la selección merece la oportunidad de comenzar de nuevo sin cargas del pasado», dijo sin embargo.

Nagelsmann lamentó asimismo «profundamente» haber decepcionado a los aficionados y «no haber podido ofrecerles más noches de fútbol en este Mundial».

El director deportivo, Rudi Völler, que también ha estado en el centro de las críticas en Alemania, afirmó que, tras la eliminación del Mundial, «decepcionante para todos sin excepción», la decisión de Nagelsmann «merece nuestro respeto» porque asume la responsabilidad.

Junto a Nagelsmann abandonan la DFB sus dos asistentes y el director ejecutivo del área deportiva, Andreas Rettig, este «por motivos personales». EFE