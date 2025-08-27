Nagelsmann deja a Sané fuera de la lista alemana para comienzo de eliminatorias

Berlín – El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, anunció este miércoles su convocatoria para los primeros partidos de la clasificación mundialista y en ella se destaca la ausencia del extremo Leroy Sané, nuevo fichaje del Galatasaray, habitual en anteriores convocatorias.

Faltan también, por lesión, Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst y el meta Marc André ter Stegen, así como el centrocampista Aleksander Pavlovic, que todavía no está en plena forma tras una lesión. En la convocatoria hay tres caras nuevas que son el portero Finn Dahmen, el defensa Ndamdi Collins y el centrocampista Paul Nebel.

Alemania jugará el 4 de septiembre a domicilio contra Eslovaquia y el 7 del mismo mes en casa contra Irlanda del Norte.

— Lista de convocados:

– Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburgo) y Alexander Nübel (Stuttgart).

– Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ndamdi Collins (Eintracht Fráncfort), Robin Koch (Eintracht Fráncfort), Maximilian Mittelstädtd (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah(Bayern).

– Centrocampistas: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Maguncia), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Jamie Leweling (Stuttgart), Paul Nebel (Maguncia), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

– Delanteros: Niclas Füllkrug (West Ham) y Nick Woltemade (Stuttgart). EFE