Nadie va a un hospital por deporte, señala el Codeh que acusa José Matheu no ha podido manejar la Salud

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, manifestó este día que nadie va a un hospital por deporte y acusó que el ministro José Manuel Matheu no ha podido manejar el sistema de Salud de Honduras.

“Nadie va por deporte a un Centro de Salud u Hospitales del país, va a esos lugares porque no tiene las condiciones económicas para ir a otro tipo de centros asistenciales. Las condiciones económicas del país son paupérrimas y así la condición económica de cada familia”, reflexionó el defensor de derechos humanos.

No me cabe la menor duda que el doctor Matheu tiene la capacidad, pero como que administrativamente no puede manejar el sistema de Salud del país. Esperamos que esta situación se pueda solventar, refirió sobre el paro a nivel nacional que mantienen los profesionales de la enfermería.

“Es importante que la presidenta Xiomara Castro y el ministro José Manuel Matheu logren articular esfuerzos y solventen esta situación que tanto está afectando a los hondureños en materia de salud”, consideró.

Advirtió que ojalá esta no sea una encerrona para tratar de desaparecer a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras como organización.

“La ANEEAH lo que ha hecho es plantear que necesitan fortalecer el área de atención de los pacientes, médicos y todo el que llega por atención al sistema de Salud público, pero si no hay insumos cómo se va a contratar más personal”, acotó el presidente del Codeh.

Zanjó que la anuencia de un sector del Gobierno de la República podría deberse a la intención de desaparecer la ANEEAH. (RO)