Nadie va a invertir cuando dos o tres colocan la bandera de un partido e invaden tierras, lamenta extitular del CNI

Tegucigalpa – A criterio de la exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia nadie va a invertir en un país cuando varias personas colocan la bandera de un partido político e invaden tierras utilizadas para la producción.

Ahondó que los que pretenden hacer inversiones en el sector agrícola, agroindustrial e industrial, esos sectores que ocupan planteles o predios, “ya no sienten seguridad porque dicen voy a hacer una inversión, voy a hacer remoción de tierras, poner mi plantel o vivero, pero alguien me lo va a venir a invadir, tres o cuatro personas van a poner la bandera del país o de un partido, y simplemente me van a quitar todo mi capital, eso es en contra de toda lógica, nadie va a invertir así, simplemente es demasiado riesgo”.

Foglia previó que será difícil que se incremente la inversión extranjera directa con respecto a 2022, “todo depende que reviente un proyecto grande y que se contabilice este año, porque muchas veces que se están abriendo fábricas, pero puede ser que hayan contabilizado esa misma inversión sobre tres o cuatro años”.

Reveló que inversiones nuevas ha habido muy pocas y eso es palpable. “Lo que sí hay es un resurgimiento de la inversión nacional, que sí está fuerte porque hay mucho emprendimiento nuevo cuando uno va a Comayagua o el Valle de Sula”, mencionó.

Amplió que muchas veces esta inversión no se traduce en la generación de fuentes de empleo y por eso es evidente el crecimiento de los flujos migratorios.

La exfuncionaria añoró que la inversión extranjera cierre este año en 1,000 millones de dólares, sin embargo es difícil poder llegar por lo visto en los dos primeros trimestres del año.

Puntualizó que un país difícil en el tema de inversiones como lo es Nicaragua cerrará en 1,400 millones de dólares. JS