Nadie tiene que tomar decisiones bajo presiones, resalta diputado Lara sobre la conectividad

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara indicó este viernes que espera que en las próximas horas se tenga una posición oficial de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los hondureños sepan lo que está sucediendo con el tema de la conectividad, luego que la consejera Cossette López denunció presiones por parte del consejero Marlon Ochoa para adjudicarla a Smartmatic.

(Leer) Consejera López denuncia amenazas de Marlon Ochoa porque quiere que se adjudique conectividad a Smartmatic

Lara destacó que como ente colegiado, en el CNE nadie tiene que tomar decisiones bajo presiones o bajo amenazas, sino que deben ser decisiones de interés nacional.

Según la denuncia de López, Ochoa intenta presionar para adjudicar a la empresa Smartmatic el contrato de conectividad satelital para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

(Leer) Marlon Ochoa acusa de boicot al proceso de conectividad satelital, ante denuncia de consejera López

Por su parte, el representante del partido gobernante, emitió declaraciones en las que negó las acusaciones de López y aseguró que lo que ocurre es parte de un plan de “boicot y desprestigio” contra el proceso electoral en curso.

“El boicot a la conectividad satelital continúa, como parte del plan para desprestigiar y destruir las elecciones. El bipartidismo pretende contratar empresas fachada que son las mismas que participaron en el fraude de 2017, y presentan ofertas por debajo de los precios de mercado, para la transmisión de 2,000 urnas rurales”, sostuvo Ochoa.

En tal sentido, el dirigente liberal expresó que “hay que escuchar también la posición de la consejera presidenta Ana Paola Hall que me imagino en su momento va brindar declaraciones en relación a esa última controversia que ha generado diferencias en el interior del CNE”. VC