“Nadie quiso denunciarlo”: relato del hijo de mujer asesinada por vecino en Curarén

Tegucigalpa – Ignacio Vásquez, hijo de Catalina Vásquez, de 55 años, asesinada este día en Curarén, Francisco Morazán, reveló que Will García Alvarado quiso abusar de otras mujeres en el sector, pero “nadie quiso denunciarlo”.

Detalló que el hombre se metió en horas de la madrugada a la vivienda donde dormía su mamá y hermano en el sector de La Victoria en Curarén.

El hombre tras intentar abusar de su mamá y al ver que no pudo lograr el cometido, la golpeó y la agarró a machetazos, al escuchar los gritos, su hermano se metió y el hombre le infirió también dos heridas por lo que fue traslado a un centro asistencial.

Al ser consultado si lo conocía, relató que sí, que era vecino de más de 15 años de vivir en el sector y que a veces el consumo de la droga lo perdía.

“No es la primera vez que había intentado hacer eso con otras mujeres de la zona cuando andaba bien drogado, pero por lastima la gente no lo denunció, nadie quiso denunciarlo y hoy mató a mi mamá”, sostuvo.

Agregó que cuando fue interrogado por los agentes policiales, ahí sí lo denunció para que pague por lo que hizo.

Afirmó que su hermano está mal de la vista y tiene dos heridas por intentar salvar a su mamá, hoy me toca a mí hacerme cargo de él porque sólo mi mamá y su hermano vivían en la casa. IR