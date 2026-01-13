“Nadie quiere una ciudad en llamas”, dice Aldana que pide rectificar al TJE

Tegucigalpa – El edil capitalino Jorge Aldana expresó este martes que nadie quiere una ciudad en llamas, por lo que pidió al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que rectifique su decisión de contar 435 actas en el nivel electivo municipal del Distrito Central.

– “Estoy en la disposición de entregar el bastón de mando cuando se cuenten las 435 actas”, señaló.

– Si sólo se cuentan las 435 actas pendientes ganamos la elección por 390 votos, según Aldana.

“Nadie quiere que la ciudad esté ardiendo, ni en llamas ni en protestas. He demostrado que nuestro accionar ha sido pacífico y democrático, y seguimos confiando en la institucionalidad para garantizar el respeto al voto del pueblo hondureño”, manifestó.

Justificó que la insurrección se garantiza en la Constitución de la República que señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador.

Hizo un llamado al presidente electo, Nasry Asfura: “Alrededor suyo hay gente interesada en robarse la elección y yo no quiero creer que usted va a permitir que lo hagan en la ciudad que usted gobernó”.

El alcalde capitalino reprochó que no cree que Asfura quiera comenzar su mandato con una mancha tan grande como “el robo” en la alcaldía capitalina.

Indicó que no se va a cruzar de brazos viendo como le roban la elección en la capital hondureña.

Dejó claro que no nace en su corazón rendirse en estos momentos, al tiempo que aseguró no está aferrado a un cargo o una oficina pública.

[LEER] Tomas y quemas de llantas de colectivos de Libre generan caos vehicular en acceso a la capital

“Mientras no cuenten los votos no nos podemos rendir, soy demócrata y siempre andaré con la frente en alto. Seguimos firmes y el llamado es a Tito Asfura que en una plática telefónica me aseguró que se haría el conteo de las 435 actas”, confesó.

Mencionó que es difícil confiar en una institucionalidad que responde más a intereses particulares y políticos. “Yo no he pedido que me declaren alcalde, sólo quiere que se cuenten los votos, que son cerca de 100 mil votos, si la elección no la gano, inmediatamente lo reconozco el resultado”.

El edil Aldana insistió que ganó la elección, y a 43 días de los comicios nunca imaginó estar en esta situación que lo mantiene reclamando un resultado electoral. “Esta elección es la más compleja, más mañoseada que hemos vivido en los últimos años, es un robo descarado a la plena luz del día”, aseveró.

Confió que presentó un recurso de nulidad ante el TJE, al igual que lo hará con un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Denunció que hay varios expedientes de las 66 alcaldías que impugnaron ante el TJE que fueron aceptados y que se presentaron en los mismos términos de la municipalidad del Distrito Central. JS