Nadie puede impedir presenciar el escrutinio: Cossette López

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López hizo un llamado a la población. “El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo”, expresó luego de denuncias que en varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) se está negando ese derecho ciudadano.

“El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo, la ley establece su derecho y las fuerzas del orden deben garantizarlo”, expresó López.

¡No se dejen engañar, nadie puede excluirlos!

Remató su llamado afirmando “¡No se dejen engañar, nadie puede excluirlos!”.

Remarcó que nadie puede prohibir a la población y a los observadores observar el escrutinio de votos.

Denunció que en lugares como en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una de las urnas les están prohibiendo observar a los observadores internacionales.

En ese sentido, hizo un llamado a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), para que dejen observar a la población y a los observadores internacionales principalmente.

López dijo que tanto la observación del pueblo como la de los observadores nacionales e internacionales fortalecen los resultados y la democracia del país.

OBSERVACIÓN DE ESCRUTINIO ES PÚBLICO

Esta misma noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras para que se apeguen a la Constitución de la República.

“Solicitamos que la ciudadanía continúe con civismo esta jornada de votación, que las Fuerzas Armadas realicen su labor con estricto apego a la Constitución”, remarcó Hall. JS