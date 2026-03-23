«Nadie protegerá delincuentes»; investigaciones apuntan a políticos y hasta figuras del fútbol: DLCN

Tegucigalpa – En un mensaje directo, el director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Fernando Muñoz, advirtió que la justicia hondureña no hará distinciones de filiación política, cargos públicos o fama al momento de perseguir el crimen organizado.

– «El que tenga oídos, que escuche»; si creen que por jugar fútbol u ostentar un cargo público van a lavar dinero están equivocados: Ramiro Muñoz.

Las declaraciones surgen en el marco de una operación estratégica lanzada este día por el Ministerio Público, que incluye allanamientos en los municipios de Salamá y Silca, Olancho, vinculados al tráfico de drogas y otros operativos realizados en los últimos días.

«El delito no tiene partido»

Muñoz fue tajante al señalar que la bandera política no servirá de escudo ante las investigaciones de la DLCN.

«Si alguien es de determinado partido u otro, ese es su problema. El delito hay que perseguirlo. Quien no quiera problemas con la ley, que no se meta en cosas ilícitas», sentenció el funcionario.

El titular de la DLCN aseguró que bajo su gestión no se permitirá que las estructuras criminales utilicen influencias para buscar protección. «Ahorita nadie va a estar protegiendo delincuentes, no importa dónde estén ni a qué se dediquen», afirmó, subrayando que el país exige un cambio real donde la ley sea aplicada sin privilegios.

Advertencia a futbolistas y funcionarios

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la mención a personas que prestan su nombre o colaboran con estructuras criminales, mencionando específicamente a sectores del deporte y la administración pública.

Vínculos sospechosos: Muñoz advirtió que quienes posean vehículos a nombre de criminales o utilicen bienes de estructuras ilícitas serán procesados.

«Si creen que porque juegan fútbol o tienen un cargo público van a lavar dinero, están equivocados», advirtió.

Al ser consultado sobre la investigación que vincula al alcalde de Silca, Muñoz reafirmó que todos los involucrados serán investigados con el mismo rigor, independientemente de su cargo.

El Ministerio Público mantiene despliegues activos en el departamento de Olancho, específicamente en Salamá y Silca, buscando desarticular redes de tráfico de drogas y delitos conexos. LB