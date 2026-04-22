¡Nada justifica la violencia!, dice rector Odir Fernández sobre estudiante lesionado

Tegucigalpa – Luego que un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sufriera un daño permanente en su ojo izquierdo tras los disturbios ocurridos en los bajos del Congreso Nacional, el rector Odir Fernández señaló hoy que ¡Nada justifica la violencia!

¡Nada justifica la violencia! Condenamos las lesiones graves causadas a Axel Medina, estudiante de la carrera de Trabajo Social, indicó el rector a través de sus redes sociales.

El herido fue identificado como Axel Medina Castellanos, estudiante de la carrera de Trabajo Social.

https://twitter.com/UNAH_Rectoria/status/2046738812236087720

“Hacemos un llamado al sector político, para que no instrumentalicen al estudiantado y deslegitimen los genuinos reclamos del estudiantado”, acotó el rector de la UNAH.

Instamos para que se investigue y sancione a los responsables, exhortó.

El lunes, estudiantes universitarios se enfrentaron con policías en los bajos del Congreso Nacional ya que los primeros exigían no reducción del presupuesto, pese a que en el momento del hecho, ya había acuerdo.

Vamos a dar todo el acompañamiento como universidad a nuestro alumno, tal como lo hemos venido haciendo desde el día de ayer, notificó Fernández. (RO)