Naciones Unidas anuncia apoyo a comunidades afectadas por terremotos en Venezuela

Caracas – La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) anunció que apoyará los esfuerzos de respuesta y recuperación en las comunidades afectas por el doble terremoto registrado en Venezuela.

La delegación, encabezada por la directora regional de la UNOPS para América Latina y el Caribe, Dalila Gonçalves, sostuvo reuniones con autoridades del gobierno venezolano, representantes del sector privado y socios internacionales.

El organismo identificó áreas de cooperación para otorgar ayudas en la asistencia humanitaria y en la recuperación temprana de las víctimas.

El organismo internacional demostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela y constató los severos daños ocasionados por los sismos, especialmente la destrucción de viviendas, escuelas y centros de salud.

“Nuestra solidaridad está con el pueblo de Venezuela. Las necesidades de las comunidades son inmensas y los daños son colosales», manifestó Gonçalves.

UNOPS indicó que coordinará esfuerzos con sus aliados para contribuir a la reconstrucción de los servicios esenciales y fortalecer la respuesta humanitaria en las zonas afectadas por los terremotos.

El gobierno venezolano contabiliza al menos 4.561 fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Caracas. AD