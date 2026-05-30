Naciones Unidas anuncia acciones humanitarias en Honduras para atender a más de 760 mil personas

Tegucigalpa – Naciones Unidas en Honduras anunció el inicio de la implementación de acciones humanitarias para atender necesidades humanitarias remanentes de más de 760 mil personas, gracias a una asignación de 63.2 millones de dólares del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC por sus siglas en inglés).

– Las acciones serán implementadas por Naciones Unidas y organizaciones humanitarias en un período de 6 meses, iniciando el 1 de junio de 2026.

La respuesta será implementada a través de siete agencias de Naciones Unidas en Honduras (PMA, FAO, UNICEF, ACNUR, OIM, OPS y UNOPS), y dos ONGs internacionales (CARE y GOAL), en el marco de una estrategia multisectorial conjunta para atender de manera coordinada a las poblaciones en necesidad humanitaria.

Estas acciones forman parte del Plan de Acción Humanitaria de la Red Humanitaria de Honduras, la cual es liderada por Naciones Unidas y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO). Este Plan identificó que 1.4 millones de personas aún enfrentan necesidades humanitarias, con mayor severidad en 33 municipios según la confluencia de choques, vulnerabilidades y presencia humanitaria.

Las acciones comenzarán el 1 de junio de 2026 y se implementarán de manera simultánea en 33 municipios y más de mil 500 comunidades en el país, priorizadas por presentar las necesidades humanitarias más severas.

Las comunidades priorizadas enfrentan múltiples crisis simultáneas, incluyendo eventos climáticos, violencia y dinámicas de movilidad humana, lo que ha intensificado las brechas en acceso a servicios básicos y medios de vida. La identificación de comunidades y personas beneficiarias ha sido realizada mediante procesos de focalización técnica, en coordinación con autoridades municipales y actores comunitarios, asegurando que la asistencia llegue a quienes enfrentan los mayores niveles de vulnerabilidad.

La respuesta contempla acciones en sectores clave como seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene (WASH), protección y apoyo en albergues, orientadas a atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

«Este financiamiento nos permite impulsar una respuesta humanitaria concreta en los territorios donde las necesidades son más urgentes. Se trata de un esfuerzo coordinado que busca llegar de manera oportuna a quienes más lo necesitan», señaló el Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez.

La implementación de estos proyectos complementa los esfuerzos del Estado hondureño, fortaleciendo su capacidad de respuesta en los territorios donde persisten brechas humanitarias, y se articula con otras iniciativas en curso, como la acción anticipatoria ante sequía, la cual cuenta con un financiamiento de cuatro millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), que ha permitido actuar de manera preventiva para reducir impactos humanitarios antes de que se materialicen.

La acción humanitaria en Honduras se rige por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, con el objetivo de salvar vidas, proteger la dignidad de las personas y reducir riesgos en las comunidades más vulnerables del país. (RO)