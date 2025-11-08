Nacionalistas se movilizan en Tegucigalpa por la defensa de la democracia y la libertad

Tegucigalpa – Una masiva movilización realizaron este sábado los seguidores del Partido Nacional en defensa de la democracia y la libertad.

Esta es la fuerza de un pueblo y no la de un partido, dijo uno de los seguidores del instituto político, quien también pidió respeto al voto del pueblo.

Otra de las asistentes indicó que esta movilización es en defensa de la democracia ya que puede ser la última en la era democrática.

Al tenor del grito “Libertad” los asistentes a la marcha de este sábado exigieron elecciones transparentes el 30N. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Xjh3JSALSg — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 8, 2025

Asimismo, indicó que están en defensa de la consejera Cossette López.

“Necesitamos que nos unamos, esto es en defensa de nuestra democracia”, sostuvo otro simpatizante.

Por su parte, el diputado Jorge Zelaya manifestó que solo una masiva votación mata un fraude y que los nacionalistas, liberales y otros partidos saldrán a votar porque no quieren que el familión continúe.

“Este es una movilización fuerte, la gente quiere paz, elecciones limpias, transparentes y no haya más incertidumbre”, sostuvo.

Con el símbolo de la bandera nacional, los asistentes a la marcha del Partido Nacional elevaron su voz a tres semanas de las elecciones. #ProcesoDigital pic.twitter.com/FyxlRlIQyF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 8, 2025

Por su parte, Sehan Morales candidata a diputada, dijo que el mensaje que está dando la población es que quiere elecciones y que se respete el voto del pueblo.

“El 30 de noviembre será un día histórico, porque la población saldrá masivamente a votar, la gente está indignada con todo lo que está haciendo este gobierno, Honduras se respeta”, apuntó.

“Es hoy o nunca, vamos a defender la democracia”: Asfura

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura dijo a los presentes, que Honduras es diferente y este 30 de noviembre todos tienen que salir a votar masivamente y con ellos defender la democracia, «es hoy o nunca, todos a defender a Honduras».

Agregó que han usado las instituciones para amedrentar a la oposición, pero no lo van a lograr porque se van el 30 de noviembre.

“No es con odio, con insultos que van a lograr quedarse, Honduras no quiere eso, quiere tranquilidad, elecciones limpias”, manifestó.

Sostuvo que la bandera de cinco estrellas es la única que vale, por lo que hay que salir temprano a votar y a las 5 de la tarde regresar a los centros de votación y firmar porque solo así vamos a defender la democracia.

Los nacionalistas dieron muestras de fuerza este sábado en la marcha que encabezó su presidenciable Nasry Asfura en la capital hondureña. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OEqxGJ6J9m — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 8, 2025

“Nos toca poner el pecho de frente para luchar por lo que amamos y recuperar la paz, llevar fuentes de empleo, hay un gran compromiso con salud y educación, respetando siempre la institucionalidad”, afirmó.

Indicó que la única alianza es con el pueblo hondureño y recordó que la bandera Nacional es de color azul, el color que ellos defenderán.

El apoyo es para Cossette López, Mario Flores, Miriam Barahona, Tomás Zambrano porque los están amenazando y si los amenazan a ellos es como que lo estén amenazando a él.

“Hoy tenemos amenazas a las ideologías, hay una guerra de ideologías que están atentando hasta con las iglesias y el pueblo hondureño no se va a dejar amedrentar”, indicó.

Agregó que hoy le toca a la sociedad civil, universidades, observadores internacionales que hoy están en el país para que nos ayuden a generar paz y tranquilidad y que el voto sea respetado el 30 de noviembre.

El llamado es a toda la población a salir a votar y defender la democracia, el llamado también para los otros candidatos para que sean un equipo en las mesas donde se defienda el voto de la población.

La marcha nacionalista se pronunció un día antes de la convocatoria de Libre a su militancia en Tegucigalpa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/KhoZyIzoIY — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 8, 2025

A las Fuerzas Armadas le hizo un llamado a mantenerse firme por Honduras, y no por un partido político, aquí solo hay dos lados una ideología fracasada o un pueblo que lucha por su libertad, manifestó.

Para finalizar, Nasry Asfura pidió a Dios ser el guía de Honduras, la responsabilidad de los hondureños es salir a votar y defender la democracia y que “nos de la voluntad de gobernar Honduras y enrumbar este país”, apuntó. IR